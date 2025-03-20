Мост в огне
– Бывший военный Эрик Дэниелс возвращается домой в Бостон вместе со своей младшей сестрой Мэдди. Но их планы рушатся в одно мгновение. На мосту Тобина недалеко от Бостона прогремел мощный взрыв, и теперь крупнейший автодорожный мост становится смертельной ловушкой, а сотни пассажиров оказываются под перекрестным огнем неизвестных вооруженных террористов. Когда их лидер Джимми «Ромео» Рокен начинает убивать заложников, Дэниелс прибегает к своим военным навыкам, чтобы спасти свою сестру и всех людей на мосту.
Но они не знали, что в одном из автомобилей среди заложников находится бывший американский рейнджер, ветеран войны, капрал Эрик Дэниелс. Он повёз свою младшую сестру Мэдди в кино. Теперь он решает в одиночку дать отпор террористам, чтобы защитить девочку и всех остальных заложников.
Кино по сути динамичное, практически смотрится на одном дыхании. Лишь вначале была некая неразбериха - среди взрывов и разрухи сложно было понять, кто есть кто. Съёмки масштабные, спецэффекты не плохие, пусть их и не много.
В целом, это проходной не крупнобюджетный фильм для домашних онлайн-кинотеатров. На один раз смело потянет.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
