Рейс навылет - trailer
Киноафиша Трейлеры Рейс навылет. Trailer

Рейс навылет. Trailer

Дата публикации: 7 февраля 2025
Рейс навылет – Некогда секретный агент, а ныне отпетый раздолбай Лукас получает последний шанс восстановить свою карьеру. Его задание — выследить на борту самолета особо опасного хакера. Миссию осложняет тот факт, что рейс оказывается забит первоклассными киллерами, у каждого из которых тот же самый объект на прицеле. Теперь Лукас должен не только вычислить и любой ценой защитить свою цель, но и просто пережить этот по-настоящему убойный полёт.ой целью которого становится женщина на борту самолета, Иша. Но все идет не по плану, когда он понимает, что его заманили в ловушку, и теперь их обоих хотят убить.
Иван Безроднов 3 апреля 2025, 15:51
Оценка
Шикарный фильм, чем-то напоминает фильм Быстрее пули
3 апреля 2025, 15:51 Ответить
Comon 19 апреля 2025, 02:53
Оценка
Фильмец - ультра си, и он уделывает Быстрее пули, хотя казалось бы это невозможно, а Джош Хартнетт - полностью уделывает старичка Брэда Питта, хотя это тоже кажется невозможным, но это так - Джош сыграл мега-роль и теперь можно сказать что его игра в Ловушке - это предвещало, там он разогнался - здесь выдал. Потрясение все типажи-актеры, Чандран играет потрясно, а этож ее дебют. Но то что выдал Хартнетт - думаю не повторит никто, ну так мог только Стэтхем раньше, когда был помоложе, в Адреналине например, и то - примерно одинаково. Потрясающая постановка драки, сам Джекки Чан думаю бы с удовольствием поаплодировал и удивлённо похмыкал. Вообщем и по трейлеру ожидалось нечто но фильм превосходит трейлер раз в 10
19 апреля 2025, 02:53 Ответить
kirillova_sg 19 апреля 2025, 17:49
Оценка
Лёгкий, динамичный фильм, не даст заскучать) 👍
19 апреля 2025, 17:49 Ответить
89625583836 23 апреля 2025, 23:06
Оценка
Отстой
23 апреля 2025, 23:06 Ответить
spmarka 26 апреля 2025, 17:58
Оценка
Норм!!! постреляли, пофантазировали)))
26 апреля 2025, 17:58 Ответить
Ruslan Shapran 29 апреля 2025, 10:59
Оценка
Шедевр. Китч в современном исполнении
29 апреля 2025, 10:59 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:08
в ответ на сообщение spmarka от 26 апреля 2025, 17:58
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 апреля 2025, 23:08 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:08
в ответ на сообщение Иван Безроднов от 3 апреля 2025, 15:51
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 апреля 2025, 23:08 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:09
в ответ на сообщение Comon от 19 апреля 2025, 02:53
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
30 апреля 2025, 23:09 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:09
в ответ на сообщение kirillova_sg от 19 апреля 2025, 17:49
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 23:09 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:09
в ответ на сообщение 89625583836 от 23 апреля 2025, 23:06
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
30 апреля 2025, 23:09 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:09
в ответ на сообщение spmarka от 26 апреля 2025, 17:58
Тоже иногда полезно!
30 апреля 2025, 23:09 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:10
в ответ на сообщение Ruslan Shapran от 29 апреля 2025, 10:59
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
30 апреля 2025, 23:10 Ответить
Weteran Mc 11 мая 2025, 02:31
Оценка
"Рейс навылет" - американский комедийный боевик, который только-только вышел в российском прокате.
Сюжет повествует о бывшем спецагенте ФБР Лукасе Рейесе, который должен сесть на авиарейс до Сан-Франциско, выследить в числе пассажиров хакера по прозвищу Призрак и передать его живым спецслужбам на земле по приземлению.
Сложность заключается в том, что самолёт кишит киллерами, которые тоже охотятся за хакером, а в последствии и за самим Рейесом. Кто-то точно не сойдёт с самолёта живым.

Кино бодрое, динамичное, экшен практически на протяжении всего фильма. Перестрелки, боевые сцены, драки, приправленные неплохим юмором. Всё это смотрится интересно, захватывающе, легко и непринуждённо. Спецэффектов особых нет, хотя они тут и не требуются. Фильм чем-то напоминает экшен "Быстрее пули", вышедший несколькими годами раньше. Только здесь вместо поезда - самолёт.
В общем, вполне достойное, развлекательное кино, чтобы без скуки скоротать вечерок.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
11 мая 2025, 02:31 Ответить
Александр Шибанов 12 мая 2025, 22:41
Оценка
Доволен просмотром. 8++
12 мая 2025, 22:41 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:28
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 12 мая 2025, 22:41
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
29 мая 2025, 20:28 Ответить
7.1 Рейс навылет
Рейс навылет боевик, комедия, 2025, США
