Рейс навылет
– Некогда секретный агент, а ныне отпетый раздолбай Лукас получает последний шанс восстановить свою карьеру. Его задание — выследить на борту самолета особо опасного хакера. Миссию осложняет тот факт, что рейс оказывается забит первоклассными киллерами, у каждого из которых тот же самый объект на прицеле. Теперь Лукас должен не только вычислить и любой ценой защитить свою цель, но и просто пережить этот по-настоящему убойный полёт.ой целью которого становится женщина на борту самолета, Иша. Но все идет не по плану, когда он понимает, что его заманили в ловушку, и теперь их обоих хотят убить.
Сюжет повествует о бывшем спецагенте ФБР Лукасе Рейесе, который должен сесть на авиарейс до Сан-Франциско, выследить в числе пассажиров хакера по прозвищу Призрак и передать его живым спецслужбам на земле по приземлению.
Сложность заключается в том, что самолёт кишит киллерами, которые тоже охотятся за хакером, а в последствии и за самим Рейесом. Кто-то точно не сойдёт с самолёта живым.
Кино бодрое, динамичное, экшен практически на протяжении всего фильма. Перестрелки, боевые сцены, драки, приправленные неплохим юмором. Всё это смотрится интересно, захватывающе, легко и непринуждённо. Спецэффектов особых нет, хотя они тут и не требуются. Фильм чем-то напоминает экшен "Быстрее пули", вышедший несколькими годами раньше. Только здесь вместо поезда - самолёт.
В общем, вполне достойное, развлекательное кино, чтобы без скуки скоротать вечерок.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
