Кэрол - трейлер
Киноафиша Трейлеры Кэрол. Трейлер

Кэрол. Трейлер

Дата публикации: 22 ноября 2015
Кэрол – Фильм расскажет о сложных взаимоотношениях двух женщин, живущих в Нью-Йорке 50-х годов. Одна из них — совсем молоденькая продавщица, мечтающая о большем, а другая — замужняя дама, страдающая от отсутствия любви.
7.2 Кэрол
Кэрол драма, мелодрама, 2015, Великобритания / США
