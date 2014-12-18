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Пациенты - трейлер
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Пациенты. Трейлер

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Дата публикации: 18 декабря 2014
Пациенты – Сергей и Леночка – молодые супруги, но не все так просто в их браке. Сергей посещает психоаналитика Брюсова, который на каждом сеансе внушает ему мысль о разводе, уверяет, что жена подавляет в нем собственное «ЭГО»: «Семья – это не главное! Главное – чего хочешь ты!» Леночка же ходит на исповедь к священнику, который наказывает ей во что бы то ни стало сохранить семью: «Семья – это главное! Всё ради семьи!» Противостояние психоаналитика и священника длится уже полтора года. Кто же победит?
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