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Орудия. Новая глава - Трейлер
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Орудия. Новая глава. Трейлер

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Дата публикации: 4 июня 2026
Орудия. Новая глава – Через 20 лет после ужасных событий в Джатиджаджар в соседней деревне Гиритирто происходит похожий случай. В сумерках возвращаясь с футбольного матча, мальчишки из проигравшей команды и двоюродная сестра одного из них произносят злые слова, после чего нечто заманивает их в лес. Из лесной чащи возвращаются только трое, включая девочку, и с ней явно что-то не так. За этими событиями наблюдает повзрослевший Ади, который 20 лет назад потерял друга и теперь решил во что бы то ни стало уничтожить виновную в этом злую сущность.
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