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Дата публикации: 14 мая 2015
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– Медсестра, проживающая в маленьком городке, идет на свидание вслепую с человеком, который притворяется не тем, кто он есть на самом деле.
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