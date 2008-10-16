Сделка
– Продюсер - неудачник Чарли Бернс уже отчаялся вернуться в кинобизнес. Однажды он показал безнадежный сценарий своего племянника–дебютанта на студии. Удивительно, но кинобоссы отвалили круглую сумму на постановку обреченного на провал фильма. Однако Чарли снова круто «повезло»: исполнителя главной роли похитили, и студия разрывает контракт. Горе-продюсер и администратор студии ввяжутся в невероятные приключения и грандиозные авантюры, лишь бы закончить съемки. Вдвоем они свернут горы и повернут удачу к себе лицом.
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