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Сделка - Трейлер
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Сделка. Трейлер

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Дата публикации: 16 октября 2008
Сделка – Продюсер - неудачник Чарли Бернс уже отчаялся вернуться в кинобизнес. Однажды он показал безнадежный сценарий своего племянника–дебютанта на студии. Удивительно, но кинобоссы отвалили круглую сумму на постановку обреченного на провал фильма. Однако Чарли снова круто «повезло»: исполнителя главной роли похитили, и студия разрывает контракт. Горе-продюсер и администратор студии ввяжутся в невероятные приключения и грандиозные авантюры, лишь бы закончить съемки. Вдвоем они свернут горы и повернут удачу к себе лицом.
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5.3 Сделка
Сделка комедия, 2008, Канада / США
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