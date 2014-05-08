В ожидании молнии
– Полнометражный документальный фильм, рассказывающий историю знаменитого скейтбордиста Дэнни Вэя, проложившего совершенно уникальный и по-настоящему вдохновляющий путь к осуществлению своей, казавшейся невозможной, мечты. Его история, несмотря на исполнение в документальном жанре, гораздо более увлекательная и даже захватывающая, чем многие, рассказываемые в игровых фильмах. Потому что она повествует о том, чего может добиться человек, поставивший перед собой цель и искренне, до исступления, верящий, что он способен ее достичь. А затем поставить перед собой цель новую, еще более дерзкую.
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