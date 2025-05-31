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Миссия невыполнима: Финальная расплата - Тизер
Киноафиша Трейлеры Миссия невыполнима: Финальная расплата. Тизер

Миссия невыполнима: Финальная расплата. Тизер

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Дата публикации: 10 февраля 2025
Миссия невыполнима: Финальная расплата – Кристофер МакКуорри бессменно создает все новые части франшизы об Итане Ханте, пока тот отправляется в свою очередную невероятную миссию, преодолевая неприятельские заговоры, высоты, широты и запыленные улицы восточной Европы.
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skot23 31 мая 2025, 13:41
Оценка
Нудятина. Ушли через час. Кроме душных диалогов и эпичной музыки ничего не увидите.. Просто бросьте 1500 рублей в окно и будет интереснее смотреть как их несёт ветер в даль, чем это.
31 мая 2025, 13:41 Ответить
abeulov 31 мая 2025, 19:55
Оценка
Отличный фильм.
31 мая 2025, 19:55 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 23:20
в ответ на сообщение abeulov от 31 мая 2025, 19:55
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
31 мая 2025, 23:20 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 23:21
в ответ на сообщение skot23 от 31 мая 2025, 13:41
Том Круз падает и несётся по ветру намного интереснее 😎
31 мая 2025, 23:21 Ответить
linog 1 июня 2025, 22:50
Оценка
Фильм-сказка.Люди без специальных навыков за считанные минуты обезвреживают многотонные взрывные устройства, том Круз с лёгкостью перемещается по крылу летящего кукурузника, ныряет в тихий океан и проникает в подводную лодку, открыв люк ключом, президент США женщина в который раз спасает человечество от уничтожения и т.д. От реалистичности начало тошнить уже в первой половине фильма. Но зрелищности фильму конечно не занимать.Слабенькая двоечка
1 июня 2025, 22:50 Ответить
lukindr67 1 июня 2025, 23:08
Такая лажа! Законы физики не работают, от слова совсем. Худший фильм Круза. Не советую.
1 июня 2025, 23:08 Ответить
rrroom 2 июня 2025, 14:42
в ответ на сообщение linog от 1 июня 2025, 22:50
Видимо вы не смотрели Форсажы )
В принципе от фильмов типа "бондианы" ждать прям реалистичности сложно, хотя соглашусь, хотелось бы поменьше сказочности.
В этом смысле наиболее реалистичными смотрятся фильмы про Джейсона Борна, пока это мои любимые фильмы про агентов
2 июня 2025, 14:42 Ответить
Ангелина Гиренко 3 июня 2025, 01:02
2 часа 49 минут вы че с ума сошли? парня жду из кинотеатра как из армии!
3 июня 2025, 01:02 Ответить
Comon 3 июня 2025, 18:20
Оценка
Очень пафосный фильмец, полфильма, поскольку это типа финал и прощание - нам слезливо втирают- ну насколько ж этот парень душка, герой и бессеребренник, даже девушки ему нужны только для того чтобы их спасать, ну и весь мир впридачу тож. Слава богу фильм длинный, и эти полтора часа добавляются примерно полутора же часами фирменного Томкрузовского экшена, из которых примерно половина - это экшн и съёмки, которые ещё вообще так никто не снимал. А если ещё и учесть, что добрую часть трюков, типа прыжков с самолёта на самолёт (просто то уже цепляться к самолёту и лететь - это уже ни о чем, верно?) - старина Круз выполняет сам, а видно что кое что он действительно делает сам, этот отморозок под 60лет, то становится понятно что мир снова стал немножко другим с выходом этого фильма. Да чего там прыжки с самолёта, просто пробегите с такой же скоростью как Том бежит - 200метров, а если не поймёте - то добавьте ещё +100метров, и всё станет ясно
3 июня 2025, 18:20 Ответить
User 3 июня 2025, 21:08
Каяество картинки крутое , да есть много нудятины, но есть и интересные части фильма . С подлодкой было очкнь круто , с самолетом тоде круто . Остальное шляпа . Вечером под пивко в зале с поп корном вооьще огонь . Всяко лучше российской шляпы . Пл спец эфекам круто , все остальное шляпа .
3 июня 2025, 21:08 Ответить
Артем Исаев 4 июня 2025, 10:27
Оценка
Класс
4 июня 2025, 10:27 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2025, 23:11
в ответ на сообщение linog от 1 июня 2025, 22:50
Этот фильм — как супергеройский марафон без остановок: всё невозможно, но очень эффектно! 😅 За зрелище спасибо, а на реализм закроем глаза и расслабимся. 🎺🎬
22 июня 2025, 23:11 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2025, 23:13
в ответ на сообщение lukindr67 от 1 июня 2025, 23:08
Том Круз так крут, что придумал собственные законы физики 😎 Спасибо за честный отзыв!
22 июня 2025, 23:13 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2025, 23:17
в ответ на сообщение Comon от 3 июня 2025, 18:20
Том Круз в своей классике — пафос зашкаливает, а трюки просто космос! 🚀 Кто ещё так бегает и прыгает? Спасибо за ваш взгляд! 😄
22 июня 2025, 23:17 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2025, 23:20
в ответ на сообщение Артем Исаев от 4 июня 2025, 10:27
Кратко и ёмко! Так и надо! 😎👍
22 июня 2025, 23:20 Ответить
Алексей 25 июня 2025, 17:21
в ответ на сообщение skot23 от 31 мая 2025, 13:41
Один билет 750 рублей? Слишком дорого 😳
У нас один билет на этот фильм 360-370 рублей.
Челны, Татарстан.
25 июня 2025, 17:21 Ответить
de_soviet_union 9 июля 2025, 11:13
Оценка
Шедевральная круть. Понятно, что всё понравится не может, здесь тоже не ушли от фем нарратива, но в этом кино они все душевные. Есть и юмор и призыв к всеобщему примирению. В общем этот крутой мистер и его команда опять нас спасли и это было интересно смотреть
9 июля 2025, 11:13 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:51
в ответ на сообщение de_soviet_union от 9 июля 2025, 11:13
Спасибо за отзыв! Звучит, как настоящее приключение с душой и юмором — приятно, что команда снова справилась, и за этим было интересно наблюдать.
31 июля 2025, 17:51 Ответить
Алексей Смирнов 8 августа 2025, 00:57
Оценка
фильм бомба досмотрел до конца
8 августа 2025, 00:57 Ответить
Виталий Романченко 26 августа 2025, 11:35
Оценка
Настолько слабый сценарий, сущность, бред бредячий, сцены под водой затянуты, неинтересны, игра некоторых не основных актёров так не естественна, что вызывает смех, еле просмотрел на перемотке...
Сценаристу, и режиссёру на покой...
26 августа 2025, 11:35 Ответить
Андрей Радугин 29 августа 2025, 03:53
Оценка
ЧТО ЭТО БЫЛО?
Мой дорогой дневник у меня нет слов чтобы описать мое полное разочарование и тот ужас и пустоту которую я испытал от просмотра данного шедевра, охарактеризовать который можно такими словами:
Бесконечный Бессмысленный Пафосный Абсурд
Р.S. Том Круз я не знал что ты всю жизнь завидовал фильму Армагеддон (это сообщение само уничтожиться через пять секунд)
29 августа 2025, 03:53 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:13
в ответ на сообщение Алексей Смирнов от 8 августа 2025, 00:57
Успех!
31 августа 2025, 23:13 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:14
в ответ на сообщение Виталий Романченко от 26 августа 2025, 11:35
Возможно, всё это для передачи шпионской атмосферы 😏
31 августа 2025, 23:14 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:15
в ответ на сообщение Андрей Радугин от 29 августа 2025, 03:53
Вряд ли создатели стремились создать реалистичную картину 🙌
31 августа 2025, 23:15 Ответить
Weteran Mc 4 октября 2025, 06:58
Оценка
"Миссия невыполнима: Финальная расплата" - восьмая и последняя часть голливудского шпионского боевика 2025 года с Томом Крузом в главной роли.

Сюжет напрямую продолжает историю открытого финала седьмой части франшизы.
Итан Хант продолжает противостоять опасному ИИ "Сущность", захватившему контроль над ядерным оружием всего мира. Ему мешает загадочный антагонист Габриэль, захвативший близких Итона в заложники.
У спецагента и его команды есть всего 72 часа, чтобы проникнуть на затонувшую русскую подводную лодку "Севастополь" и найти устройство с исходным кодом "Сущности", чтобы предотвратить мировую катастрофу.

Из плюсов картины хочется выделить динамичность, напряжённость, зрелищность и атмосферность. Так же эффекты и опасные трюки, особенно в исполнении самого Тома Круза, если верить инсайдерской информации.
К минусам отнесу длительность фильма, затянутость и запутанность сюжета, который получился футуристическим, на грани фантастики.
И мне ещё бросилась в глаза "сухость", бездушность в игре актёрского состава, которая во время просмотра не оставила никаких эмоций. Конечно, за исключением харизмы Тома Круза.

В целом, эта часть остаётся эталоном жанра. Фильм доказывает - классика экшена по-прежнему способна удивлять и восхищать. Пусть уже и не на все 100%.

Моя оценка: 7 из 10. 👍
4 октября 2025, 06:58 Ответить
Виталий Романченко 1 декабря 2025, 18:27
Оценка
Фсё сдулись, самый худший фильм франшизы.
Просто брееед, сценарий, и отдельные сцены просто хр#нь, неподдощиеся пониманию, как форсаж 10!
1 декабря 2025, 18:27 Ответить
Киноафиша.инфо 28 декабря 2025, 11:58
в ответ на сообщение Виталий Романченко от 1 декабря 2025, 18:27
Старались завершить на высокой ноте, видимо, перестарались 😁
28 декабря 2025, 11:58 Ответить
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