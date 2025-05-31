Миссия невыполнима: Финальная расплата
– Кристофер МакКуорри бессменно создает все новые части франшизы об Итане Ханте, пока тот отправляется в свою очередную невероятную миссию, преодолевая неприятельские заговоры, высоты, широты и запыленные улицы восточной Европы.
В принципе от фильмов типа "бондианы" ждать прям реалистичности сложно, хотя соглашусь, хотелось бы поменьше сказочности.
В этом смысле наиболее реалистичными смотрятся фильмы про Джейсона Борна, пока это мои любимые фильмы про агентов
У нас один билет на этот фильм 360-370 рублей.
Челны, Татарстан.
Сценаристу, и режиссёру на покой...
Мой дорогой дневник у меня нет слов чтобы описать мое полное разочарование и тот ужас и пустоту которую я испытал от просмотра данного шедевра, охарактеризовать который можно такими словами:
Бесконечный Бессмысленный Пафосный Абсурд
Р.S. Том Круз я не знал что ты всю жизнь завидовал фильму Армагеддон (это сообщение само уничтожиться через пять секунд)
Сюжет напрямую продолжает историю открытого финала седьмой части франшизы.
Итан Хант продолжает противостоять опасному ИИ "Сущность", захватившему контроль над ядерным оружием всего мира. Ему мешает загадочный антагонист Габриэль, захвативший близких Итона в заложники.
У спецагента и его команды есть всего 72 часа, чтобы проникнуть на затонувшую русскую подводную лодку "Севастополь" и найти устройство с исходным кодом "Сущности", чтобы предотвратить мировую катастрофу.
Из плюсов картины хочется выделить динамичность, напряжённость, зрелищность и атмосферность. Так же эффекты и опасные трюки, особенно в исполнении самого Тома Круза, если верить инсайдерской информации.
К минусам отнесу длительность фильма, затянутость и запутанность сюжета, который получился футуристическим, на грани фантастики.
И мне ещё бросилась в глаза "сухость", бездушность в игре актёрского состава, которая во время просмотра не оставила никаких эмоций. Конечно, за исключением харизмы Тома Круза.
В целом, эта часть остаётся эталоном жанра. Фильм доказывает - классика экшена по-прежнему способна удивлять и восхищать. Пусть уже и не на все 100%.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
Просто брееед, сценарий, и отдельные сцены просто хр#нь, неподдощиеся пониманию, как форсаж 10!
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