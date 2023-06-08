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ВАЛЛ-И - валл и обруч
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ВАЛЛ-И. Валл и обруч

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Дата публикации: 12 мая 2008
ВАЛЛ-И – ВАЛЛ-И(Вселенский Аннигилятор Ландшафтный Легкий * Интеллектуальный) Робот ВАЛЛ*И из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Его размеренное существование, которое разнообразит лишь хобби по собиранию разных оставшихся после людей любопытных штучек, переменится, когда ВАЛЛ*И встретит робота нового поколения по имени Ева, которая прилетела для изучения брошенной планеты. Ева вскоре откроет, что деятельность ВАЛЛ*И имеет непосредственно отношение к будущему всего человечества и отправляется доложить о результатах экспедиции людям, ожидающим вестей о том, можно ли возвращаться на Землю. В это же время ВАЛЛ*И бросается на поиски новой знакомой, и это путешествие приведет его к череде невероятных событий, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев.
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Vladimir 8 июня 2023, 16:25
Оценка
До сих пор это мой любимый мультик от Pixar. Безумно трогательная и забавная анимация и сам сюжет. Ну как они показали такую нежную, робкую и храбрую натуру Валли. Мультик на века определённо. Мультфильм определённо заслуженно получил Оскар
8 июня 2023, 16:25 Ответить
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8.5 ВАЛЛ-И
ВАЛЛ-И семейный, фэнтези, анимация, 2008, США
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