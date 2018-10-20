В 1 сезоне 5 серии сериала «Звоните ДиКаприо!» Полина и Марина узнают, что у Егора СПИД. Женщины в шоке: молодая мама стремительно собирает вещи для переезда, а Полина не может прийти в себя от новости. Тем не менее поездка на Гоа в силе.