Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Что известно про сериал «Новые Жуки»: сколько серий, где смотреть и о чем он расскажет
Есть хорошая новость для тех, кто не любит долго ждать выхода новых эпизодов.
1 комментарий
30 декабря 2024 18:07
Для тех, кто уже посмотрел «Жуки»: 4 похожих сериала и 1 фильм — от комедии до драмы
А у №3 рейтинг даже выше, чем у сериала про «деревенских» айтишников.
Написать
28 декабря 2024 18:36
Помните «пухляша» из «Жуков»? Денис потерял 53 килограмма перед выходом 4 сезона
Делимся секретом артиста, изменившегося до неузнаваемости.
Написать
11 декабря 2024 07:00
Где снимали сериал «Жуки»? По сюжету герои в Саратове, а на деле — совсем в другой области
Есть несколько ключевых локаций. Одна из них особенно выделяется.
3 комментария
9 декабря 2024 09:25
