Зона комфорта 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Зона комфорта
Киноафиша Сериалы Зона комфорта Сезоны Сезон 2

Zona komforta 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 2-й сезон сериала «Зона комфорта»

Во 2 сезоне сериала «Зона комфорта» в центре событий по-прежнему оказывается руководитель мурманской транспортной компании по имени Ярик Костров. По воле случая хамоватый и беспринципный Ярик попадает в норвежскую тюрьму. Россиянина поражает комфортабельность его камеры, где даже есть интернет. Места заключения здесь больше похожи на отели эконом-класса.  При помощи программы «Скайп» Костров пытается распутать сложившуюся ситуацию, а также оказать сопротивление мафиозной структуре, вернуть контроль над собственной компанией и сохранить связь со своей супругой и детьми.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Зона комфорта» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
24 февраля 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
24 февраля 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
24 февраля 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
24 февраля 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
24 февраля 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
26 февраля 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
26 февраля 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
2 марта 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
2 марта 2022
График выхода всех сериалов
