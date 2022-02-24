Во 2 сезоне сериала «Зона комфорта» в центре событий по-прежнему оказывается руководитель мурманской транспортной компании по имени Ярик Костров. По воле случая хамоватый и беспринципный Ярик попадает в норвежскую тюрьму. Россиянина поражает комфортабельность его камеры, где даже есть интернет. Места заключения здесь больше похожи на отели эконом-класса. При помощи программы «Скайп» Костров пытается распутать сложившуюся ситуацию, а также оказать сопротивление мафиозной структуре, вернуть контроль над собственной компанией и сохранить связь со своей супругой и детьми.