Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Необыкновенный плейлист Зои
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Необыкновенный плейлист Зои
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Необыкновенный плейлист Зои
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Где снимали известные сцены
Студия
Whites Studios Copperwood, Ричмонд, Британская Колумбия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
места съёмок пилотного эпизода
Сан-Франциско, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Необыкновенный плейлист Зои
14 марта 2019 - 29 марта 2019
3 сентября 2019 - 30 января 2020
4 сентября 2020 - 25 марта 2021
Папа-Котя в «Трех котах» балует котят печеньем по особому рецепту: готовить всего 15 минут, а сметают со стола моментально
Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ
Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона
Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)
Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном
Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом
«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины
Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять
«Максимов на пенсии с ружьем, а где собака?»: Панфилова в полнометражном «Псе» заменили звездой «Слова пацана»
«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667