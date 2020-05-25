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Киноафиша Сериалы Журавль в небе Сезоны Сезон 1 Серия 9

Журавль в небе 2020 9 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 25 мая 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 мая 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 27 мая 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 28 мая 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 1 июня 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 2 июня 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 3 июня 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 4 июня 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 8 июня 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 9 июня 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 10 июня 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 10 июня 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Журавль в небе» Яшу арестовывают, подозревая в диверсии. Оказывается, он провел несколько встреч с иностранцами, желающими купить «Журавля». Ася обещает вытащить Яшу и для этого обращается за помощью к Юре.

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