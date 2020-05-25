В 1 сезоне 9 серии сериала «Журавль в небе» Яшу арестовывают, подозревая в диверсии. Оказывается, он провел несколько встреч с иностранцами, желающими купить «Журавля». Ася обещает вытащить Яшу и для этого обращается за помощью к Юре.
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