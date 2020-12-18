В 7 сезоне 1 серии сериала «Женская версия» полицейским приходит загадочное СМС-сообщение. Неизвестный сообщает адрес, по которому Таня и Никита находят отрезанную женскую голову. Выясняется, что телефон принадлежит некоей сотруднице рынка Вере.
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