В 11 сезоне 2 серии сериала «Женская версия» задержанный признается в убийстве Павла из-за личной неприязни. Но его версия выглядит неубедительной, кроме того, нож полиция так и не нашла. Таня и Никита решают провести следственный эксперимент.
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