Записки отельера #Гельвеция 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Записки отельера #Гельвеция
Киноафиша Сериалы Записки отельера #Гельвеция Сезоны Сезон 2

Записки отельера #Гельвеция 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Записки отельера #Гельвеция»

Во 2 сезоне сериала «Записки отельера #Гельвеция» необычные истории, которые разворачиваются в бутике-отеле, продолжаются. Известный блогер и предприниматель Юнис Теймурханлы продолжает вести летопись будней, протекающих в его гостинице премиум-класса. Туда порой приезжают очень интересные гости. В основе каждого эпизода лежит реальная человеческая история – смешная, немного грустная, живая и понятная каждому. В сюжетах возникают ситуации, которые происходят между кумирами и их назойливыми поклонниками, а также казусы, связанные с общением сильных мира сего и обслуживающего персонала.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Записки отельера #Гельвеция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
16 июня 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
23 июня 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
30 июня 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
7 июля 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
14 июля 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
21 июля 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
28 июля 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
4 августа 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
11 августа 2022
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
18 августа 2022
График выхода всех сериалов
