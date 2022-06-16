Во 2 сезоне сериала «Записки отельера #Гельвеция» необычные истории, которые разворачиваются в бутике-отеле, продолжаются. Известный блогер и предприниматель Юнис Теймурханлы продолжает вести летопись будней, протекающих в его гостинице премиум-класса. Туда порой приезжают очень интересные гости. В основе каждого эпизода лежит реальная человеческая история – смешная, немного грустная, живая и понятная каждому. В сюжетах возникают ситуации, которые происходят между кумирами и их назойливыми поклонниками, а также казусы, связанные с общением сильных мира сего и обслуживающего персонала.