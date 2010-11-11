В 1 сезоне сериала «Записки экспедитора Тайной канцелярии» князь Меншиков встречает в своем дворце необычного и высокопоставленного гостя – одного из российских предводителей масонов. Визитер предлагает политику опасный политический план – обманом и хитростью женить наследника престола на «правильной» девушке – дочери советника. Пока при дворе зреет заговор, Тайная канцелярия Его Величества пытается обезопасить государство от предателей. Ушаков уговаривает молодого и подающего надежды офицера Ивана поступить к нему на службу. Неожиданно для себя парень оказывается в эпицентре интриг.