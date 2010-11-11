Меню
Записки экспедитора Тайной канцелярии 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Записки экспедитора Тайной канцелярии
Киноафиша Сериалы Записки экспедитора Тайной канцелярии Сезоны Сезон 1

Записки экспедитора Тайной канцелярии 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Записки экспедитора Тайной канцелярии»

В 1 сезоне сериала «Записки экспедитора Тайной канцелярии» князь Меншиков встречает в своем дворце необычного и высокопоставленного гостя – одного из российских предводителей масонов. Визитер предлагает политику опасный политический план – обманом и хитростью женить наследника престола на «правильной» девушке – дочери советника. Пока при дворе зреет заговор, Тайная канцелярия Его Величества пытается обезопасить государство от предателей. Ушаков уговаривает молодого и подающего надежды офицера Ивана поступить к нему на службу. Неожиданно для себя парень оказывается в эпицентре интриг.

Список серий 1-го сезона сериала «Записки экспедитора Тайной канцелярии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дозор
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2010
Особое положение
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2010
Отпуск
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2010
Дело об отравлении
Сезон 1 Серия 4
11 ноября 2010
Зверь
Сезон 1 Серия 5
11 ноября 2010
Пропавшее завещание
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2010
Иллюзионист
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2010
Пираты
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2010
