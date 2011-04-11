В 1 сезоне 6 серии сериала «Зайцев +1» из-за проделок Федора Сашу отчислили из университета и он вот-вот попадет в армию. Чтобы провалить медкомиссию, Саша решается принять таблетки. В то же время его ждет Нурминская, чтобы познакомить с родителями.
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