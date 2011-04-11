Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Зайцев+1 Сезоны Сезон 1 Серия 6

Зайцев+1 2011 - 2014 6 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Зайцев+1»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 11 апреля 2011
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 12 апреля 2011
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 13 апреля 2011
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 14 апреля 2011
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 18 апреля 2011
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 19 апреля 2011
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 20 апреля 2011
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 21 апреля 2011
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 25 апреля 2011
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 26 апреля 2011
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 27 апреля 2011
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 28 апреля 2011
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 3 мая 2011
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 4 мая 2011
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 5 мая 2011
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 10 мая 2011
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 11 мая 2011
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 12 мая 2011
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 16 мая 2011
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 17 мая 2011
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21 18 мая 2011
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 22 19 мая 2011
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 23 23 мая 2011
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 24 24 мая 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Зайцев +1» из-за проделок Федора Сашу отчислили из университета и он вот-вот попадет в армию. Чтобы провалить медкомиссию, Саша решается принять таблетки. В то же время его ждет Нурминская, чтобы познакомить с родителями.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек 7 комментариев
Всё везде и сразу
Всё везде и сразу 20 комментариев
Молох
Молох 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Приложение киноафиши