В 1 сезоне 6 серии сериала «Зайцев +1» из-за проделок Федора Сашу отчислили из университета и он вот-вот попадет в армию. Чтобы провалить медкомиссию, Саша решается принять таблетки. В то же время его ждет Нурминская, чтобы познакомить с родителями.