Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне

Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме

Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро

«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет

«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием

Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен

Скучаете по детству? Тогда для вас тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с коляской

Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер

Нолан нервно курит в сторонке: лучшие научно-фантастические сериалы, которые круче любого фильма с закрученным сюжетом

Обожаю «Зверополис», но свежий мульт от Sony понравился в разы сильней: от анимации глаз не оторвать, от шуток надорвал живот