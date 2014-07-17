Ты — воплощение порока 2014 - 2019 5 серия 1 сезон
7.9Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Ты — воплощение порока»
Пилот
Сезон 1 / Серия 117 июля 2014
Безмятежность
Сезон 1 / Серия 224 июля 2014
Ключи открывают двери
Сезон 1 / Серия 331 июля 2014
Как нормальные люди
Сезон 1 / Серия 47 августа 2014
Воскресенье-отрывенье
Сезон 1 / Серия 514 августа 2014
ПТСР
Сезон 1 / Серия 621 августа 2014
Одинаково мертвы душой
Сезон 1 / Серия 728 августа 2014
Допей молоко
Сезон 1 / Серия 84 сентября 2014
Постоянный ужас и пронизывающая неудовлетворенность
Сезон 1 / Серия 911 сентября 2014
Кулаки и ботинки
Сезон 1 / Серия 1018 сентября 2014
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Ты — воплощение порока» Джимми вместе с Гретхен, Линдси и Эдгаром решил принять участие в Sunday Funday. Вскоре он узнает, что Тай позвал Гретхен на фестиваль кино Tribeca. Джимми изо всех сил скрывает свою ревность.
