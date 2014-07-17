Ты — воплощение порока 2014 - 2019 4 серия 1 сезон
7.8Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Ты — воплощение порока»
Пилот
Сезон 1 / Серия 117 июля 2014
Безмятежность
Сезон 1 / Серия 224 июля 2014
Ключи открывают двери
Сезон 1 / Серия 331 июля 2014
Как нормальные люди
Сезон 1 / Серия 47 августа 2014
Воскресенье-отрывенье
Сезон 1 / Серия 514 августа 2014
ПТСР
Сезон 1 / Серия 621 августа 2014
Одинаково мертвы душой
Сезон 1 / Серия 728 августа 2014
Допей молоко
Сезон 1 / Серия 84 сентября 2014
Постоянный ужас и пронизывающая неудовлетворенность
Сезон 1 / Серия 911 сентября 2014
Кулаки и ботинки
Сезон 1 / Серия 1018 сентября 2014
О чем серия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Ты — воплощение порока» слова Сэма заставляют Гретхен позвать Джимми в свою квартиру. Тот ужасается, увидев, какой хаос царит в жилище девушки. Эдгару тяжело принимать безразличие людей по отношению к его состоянию.
Ляпу про Человека-паука в «Фишере 2» нашли объяснение: Янковский вспомнил о комиксах не просто так
Сара Джессика Паркер резко ответила на критику «И просто так»: ей все равно, но почему?
Леху будет искать даже Бузова? Как певица связана со вторым сезоном «Ландышей»
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне
«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли
«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail