Не просто ремейк, а смесь Гайдая, Рязанова и «Форрест Гампа»: кинокритик объяснил, почему ТНТ в очередной раз переснимает советскую классику

Квентин Тарантино назвал двух лучших режиссера в мире: спойлер — одно место он приберег для себя, а кто второй?

Леху будет искать даже Бузова? Как певица связана со вторым сезоном «Ландышей»

Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все

«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне

«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил

Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях

Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части

«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов

«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро