Ваша честь (2020): 2 номинации
«Бабушкин» пластиковый плинтус под потолком – на помойку: нашел 5 стильных альтернатив – теперь квартира выглядит дорого
Иду в лес за сосновой корой в ноябре, но не для растопки: на даче это бесплатное добро пригодится сразу в трёх местах
Готовлю горбушу так, что от форели не отличишь — смазываю соусом и на 30 минут в холодильник: каждый кусочек тает во рту
Если бы 3 культовых фильма СССР снимали в наши дни: ИИ «отремонтировал» квартиры героям – узнаете все 3? (фото)
Wink переснял советскую классику, получившую «Оскар» в 1981-м — звезде «Невского» Васильеву досталась самая узнаваемая роль
Военных фильмов в СССР сняли немало, но одну картину ИИ считает лучшей: «Я бы поставил ее на первое место»
Уже больше 6 млн человек подсели на этот сериал Netflix — за 3 сезона ни капли не надоел: «идеально для вечернего просмотра»
«17 мгновений весны», если бы их снял Okko: Тихонова ИИ заменил звездой «Триггера», а Броневого — легендой «Мосгаза»