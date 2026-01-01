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Награды и номинации «Ваша честь»

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Ваша честь (2020): 2 номинации

Золотой глобус 2021

Золотой глобус 2021
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Брайан Крэнстон
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Операторская работа и освещение — игровые программы
James Friend
Номинант
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