Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Юная
Сезоны
Сезон 5
Актеры и роли
Актёры 5 сезона сериала «Юная» (2018)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Юная»
Вся информация о сериале
Саттон Фостер
Sutton Foster
Liza Miller
Мириам Шор
Miriam Shor
Diana Trout
Деби Мейзар
Debi Mazar
Maggie Amato
Питер Хэрман
Peter Hermann
Charles Brooks
Чарльз Майкл Дэвис
Charles Michael Davis
Zane Anders
Нико Торторелла
Nico Tortorella
Josh
Хилари Дафф
Hilary Duff
Kelsey Peters
Молли Бернард
Molly Bernard
Lauren Heller
Ричард Мазур
Richard Masur
Грэнт Шод
Grant Shaud
Лаура Бенанти
Laura Benanti
Дженнифер Уэстфелд
Jennifer Westfeldt
Тесса Альбертсон
Tessa Albertson
Alanna Masterson
Джина Гершон
Gina Gershon
Марта Плимптон
Martha Plimpton
Мэдди Кормэн
Maddie Corman
Джейсон Ральф
Jason Ralph
Christian Borle
Сэлли Прессман
Sally Pressman
Paul Fitzgerald
Джош Кук
Josh Cooke
Крис Тардио
Chris Tardio
Энн Харада
Ann Harada
Фиби Дайневор
Phoebe Dynevor
Недоеденный арбуз больше не выбрасываю — технолог объяснила, как его правильно хранить: лимон не поможет, зато выручит кое-что другое
Скупаю в «Светофоре» рыбные консервы по 69 рублей: готовлю ужин на всю семью за сотку — сытно, вкусно и дешево
Смотрю в окно на птиц и мух в Яблочный Спас — и точно знаю, каким будет сентябрь: эти 2 приметы не подводят годами
«Место встречи изменить нельзя», а ответ в тесте можно: вспомните 7 фильмов с Высоцким по кадру
HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна
Со Стругацких переключились на Булычева — «Кинопоиск» переснял советскую фантастику 1980 года на новый лад
Осень-2026 может пройти под знаком «Арсеньева»: почему новый сериал Okko уже вызывает интерес у десятков тысяч зрителей
Режиссер «Ликвидации» снял сериал про Штирлица до «17 мгновений весны»: достойная предыстория с оценкой 7.8
3 мини-детектива с 7+ на IMDb легко осилить за вечер: в каждом по 4 серии, а впечатлений – море
«Бредятина полная»: 1 сентября стартует только 2 сезон «Олдскула», но зрители уже недовольны — даже Аронова не спасает
Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить