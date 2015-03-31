В 1 сезоне 9 серии сериала «Юная» по совету начальника Лиза решает покопаться в «книжном отстое» издательства и неожиданно находит отличную рукопись «Шарф». В то же время ей начинает казаться, что Джош — очень тупой парень для своего возраста.
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