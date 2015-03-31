В 1 сезоне 2 серии сериала «Юная» Диана переживает, что новую книгу отличной писательницы не заметит более молодое поколение. Размышляя об этом и случайно узнав о «топлес-вторниках», Лиза предлагает начальнице запустить вирусную кампанию в Twitter.
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail