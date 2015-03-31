В 1 сезоне 11 серии сериала «Юная» Келси даёт Лизе подработку в качестве «книжного доктора». И когда Лиза идеально переписывает главу книги о сексуальном пробуждении сорокалетней женщины, Чарльз обращает на ассистентку особое внимание.
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