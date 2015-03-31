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Киноафиша Сериалы Юная Сезоны Сезон 1 Серия 11

Юная 2015 11 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Юная»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 31 марта 2015
День без верха
Сезон 1 / Серия 2 31 марта 2015
В реале
Сезон 1 / Серия 3 7 апреля 2015
Бывшие
Сезон 1 / Серия 4 14 апреля 2015
Код девочек
Сезон 1 / Серия 5 21 апреля 2015
Женонаслаждение
Сезон 1 / Серия 6 28 апреля 2015
Без гроша в кармане
Сезон 1 / Серия 7 5 мая 2015
Скейт
Сезон 1 / Серия 8 12 мая 2015
Я с дураком
Сезон 1 / Серия 9 19 мая 2015
Мальчик с татуировкой дракона
Сезон 1 / Серия 10 26 мая 2015
Горячая Бат-мицва
Сезон 1 / Серия 11 2 июня 2015
Дама в возрасте
Сезон 1 / Серия 12 9 июня 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 11 серии сериала «Юная» Келси даёт Лизе подработку в качестве «книжного доктора». И когда Лиза идеально переписывает главу книги о сексуальном пробуждении сорокалетней женщины, Чарльз обращает на ассистентку особое внимание.

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