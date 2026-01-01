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Киноафиша Сериалы Юная Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Юная» (2015)

Актеры сериала «Юная» Вся информация о сериале
Саттон Фостер
Саттон Фостер Sutton Foster
Liza Miller Деби Мейзар
Деби Мейзар Debi Mazar
Maggie Amato Мириам Шор
Мириам Шор Miriam Shor
Diana Trout Нико Торторелла
Нико Торторелла Nico Tortorella
Josh Хилари Дафф
Хилари Дафф Hilary Duff
Kelsey Peters Молли Бернард
Молли Бернард Molly Bernard
Lauren Heller
Paul Fitzgerald
Торбьёрн Харр Torbjörn Harr
Джейн Краковски
Джейн Краковски Jane Krakowski
Питер Хэрман
Питер Хэрман Peter Hermann
Charles Brooks Торбьорн Харр
Торбьорн Харр Thorbjørn Harr
Хайди Армбрустер Heidi Armbruster
Тесса Альбертсон
Тесса Альбертсон Tessa Albertson
Ана Гастейер Ana Gasteyer
Надя Дажани Nadia Dajani
Хэлли Фейффер Halley Feiffer
Вивека Полин Viveca Paulin
Марта Плимптон
Марта Плимптон Martha Plimpton
Дэн Амбойер
Дэн Амбойер Dan Amboyer
Азия Кейт Диллон Asia Kate Dillon
Рене Голдсберри
Рене Голдсберри Renée Elise Goldsberry
Кэти Нэджими
Кэти Нэджими Kathy Najimy
Donna Lynne Champlin
Джером Брукс мл. Jerome Brooks Jr.
Меган Бирн Megan Byrne
Джейк Чои
Джейк Чои Jake Choi
Джош Пэйс
Джош Пэйс Josh Pais
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