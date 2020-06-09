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Постер к сериалу Молодой Валландер
Киноафиша Сериалы Молодой Валландер Сезоны
Молодой Валландер (2020 - 2022), список сезонов Young Wallander 16+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Молодой Валландер»
Молодой Валландер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Молодой Валландер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
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