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Молодой Валландер
Актеры и роли
Актеры сериала «Молодой Валландер»
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Актеры сериала «Молодой Валландер»
Вся информация о сериале
Ричард Диллэйн
Richard Dillane
Superintendent Hemberg
Лиэнн Бест
Leanne Best
Frida Rask
Эллиз Шаппелль
Ellise Chappell
Mona
Адам Пэлссон
Adam Pålsson
Kurt Wallander
Сара Сейед
Sara Seyed
Ясен Атор
Yasen Atour
Reza Al-Rahman
Джордан Адене
Jordan Adene
Алан Эмрис
Alan Emrys
Чарльз Мнен
Charles Mnene
Bash
Киза Дин
Kiza Deen
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