В 5 сезоне 7 серии сериала «Детство Шелдона» главный герой проходит свой первый инженерный класс у профессора Буше. По ходу развития событий Мимо и Дейл помогают позаботиться о его бывшей жене Джун. Однако они сталкиваются с множеством проблем.