В 5 сезоне 6 серии сериала «Детство Шелдона» Мисси создает неловкую ситуацию в церкви. Она задает чересчур много неудобных вопросов. Вокруг все чувствуют себя скованно. Тем временем Мимо и Джорджи вдвоем занимаются предпринимательской деятельностью.