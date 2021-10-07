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Киноафиша Сериалы Детство Шелдона Сезоны Сезон 5 Серия 1

Детство Шелдона 2017 1 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Детство Шелдона»
Эпизод 1
Сезон 5 / Серия 1 7 октября 2021
Эпизод 2
Сезон 5 / Серия 2 14 октября 2021
Эпизод 3
Сезон 5 / Серия 3 21 октября 2021
Тайная комната Pish Posh
Сезон 5 / Серия 4 28 октября 2021
Чучела животных и сладкая южная сизигия
Сезон 5 / Серия 5 4 ноября 2021
Отмывание денег и каскад гормонов
Сезон 5 / Серия 6 11 ноября 2021
Введение в инженерное дело и Капля геля для волос
Сезон 5 / Серия 7 18 ноября 2021
Великий канцлер и логово греха
Сезон 5 / Серия 8 2 декабря 2021
Дрянное мороженое и обезьяна шарманщика
Сезон 5 / Серия 9 9 декабря 2021
Дорогой глюк и дурацкая комната
Сезон 5 / Серия 10 6 января 2022
Замкнутый круг, девушка-погодка и пагубная привычка
Сезон 5 / Серия 11 13 января 2022
Розовый кадиллак и великолепный племенной танец
Сезон 5 / Серия 12 20 января 2022
Куча пластырей и капитуляция Купера
Сезон 5 / Серия 13 27 января 2022
Бесплатный скребок и женские уловки
Сезон 5 / Серия 14 24 февраля 2022
Омар, броненосец и большее количество
Сезон 5 / Серия 15 3 марта 2022
Чемодан, набитый деньгами, и желтая клоунская машина
Сезон 5 / Серия 16 10 марта 2022
Одинокий арахис, социальная бабочка и правда
Сезон 5 / Серия 17 31 марта 2022
Младенцы, ложь и великолепные Канноли
Сезон 5 / Серия 18 14 апреля 2022
Богобоязненный баптист и горячий трофейный муж
Сезон 5 / Серия 19 21 апреля 2022
Дядя Шелдон и гормональная петарда
Сезон 5 / Серия 20 28 апреля 2022
Белый мусор, святые роллеры и люди, бьющие кулаками
Сезон 5 / Серия 21 12 мая 2022
Забитая пора, немного испанского и будущее
Сезон 5 / Серия 22 19 мая 2022
О чем cерия

В 5 сезоне 1 серии сериала «Детство Шелдона» подросший вундеркинд и его подруга Мисси убегают из дома. По ходу развития событий Мэри получает неприятные новости о Джордже-старшем, которые серьезно влияют на ее отношение к нему и к дальнейшей жизни.

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