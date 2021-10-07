В 5 сезоне 1 серии сериала «Детство Шелдона» подросший вундеркинд и его подруга Мисси убегают из дома. По ходу развития событий Мэри получает неприятные новости о Джордже-старшем, которые серьезно влияют на ее отношение к нему и к дальнейшей жизни.