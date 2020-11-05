В 4 сезоне 9 серии сериала «Молодой Шелдон» молодой гений отправляется на встречу с президентом Хагемейером. Его сопровождает Джордж-старший. В это время Джорджи дает важный совет Мисси, который позволит девушке попасть на школьные танцы.