В 4 сезоне 8 серии сериала «Детство Шелдона» родственница решает помочь Шелдону, когда преподаватель по философии в очередной раз портит мальчику жизнь. Параллельно Джордж-старший узнает о том, что Джорджи уже несколько дней подряд пропускает учебу.