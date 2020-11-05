В 4 сезоне 15 серии сериала «Детство Шелдона» главный герой оказывается перед сложной моральной дилеммой, когда ему предлагают контрафактную копию любимой компьютерной игры. Мисси очень надеется, что Джорджи позовет ее и Маркуса на тайное свидание.