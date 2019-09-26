В 3 сезоне 7 серии сериала «Детство Шелдона» у Кони с Дейлом завязываются романтические отношения, а у Шелдона появляется интернет, в котором он начинает спорить с комментаторами своих научных работ. А Мисси становится членом бейсбольной команды.