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Киноафиша Сериалы Детство Шелдона Сезоны Сезон 3 Серия 5

Детство Шелдона 2017 5 серия 3 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Детство Шелдона»
Чудаковатые умники и техасские снежные шары
Сезон 3 / Серия 1 26 сентября 2019
Чулан для мётел и «Монополия» Сатаны
Сезон 3 / Серия 2 3 октября 2019
Предпринимателист и шлепок по заднице
Сезон 3 / Серия 3 10 октября 2019
Хоббитцы, физики и мяч с ускорением
Сезон 3 / Серия 4 17 октября 2019
Ананас и лоно мужской дружбы
Сезон 3 / Серия 5 24 октября 2019
Парасоль и отличный бросок
Сезон 3 / Серия 6 7 ноября 2019
Калимантанский орангутанг и культура, поощряющая плевание
Сезон 3 / Серия 7 14 ноября 2019
Грех алчности и чимичанга
Сезон 3 / Серия 8 21 ноября 2019
Приглашение на вечеринку, футбольный виноград и земная курица
Сезон 3 / Серия 9 5 декабря 2019
Суп из подростков и полные штанишки лжи
Сезон 3 / Серия 10 12 декабря 2019
Живая курица, жареная курица и священные узы брака
Сезон 3 / Серия 11 9 января 2020
Блеск для тела и набор для выживания в магазине
Сезон 3 / Серия 12 16 января 2020
Контракты, правила и немного свиных мозгов
Сезон 3 / Серия 13 30 января 2020
Спад, крестик и дорожный гравий
Сезон 3 / Серия 14 6 февраля 2020
Бывшая жена бойфренда и потирание головы на удачу
Сезон 3 / Серия 15 13 февраля 2020
Пасадена
Сезон 3 / Серия 16 20 февраля 2020
Академическое преступление и романтическая версия Taco Bell
Сезон 3 / Серия 17 5 марта 2020
Пара ушибленных рёбер и детектор призраков из коробки с хлопьями
Сезон 3 / Серия 18 12 марта 2020
Дом на продажу и серьёзный женский вопрос
Сезон 3 / Серия 19 2 апреля 2020
Молочный зуб и египетский бог знаний
Сезон 3 / Серия 20 16 апреля 2020
Секретное письмо и простой кусочек сосиски
Сезон 3 / Серия 21 30 апреля 2020
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Детство Шелдона» настал день, когда после долгого пребывания в психиатрической клинике доктор Стерджес возвращается к нормальной жизни. Но после клиники Джон решил разорвать отношения с Кони ради ее блага…

 

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