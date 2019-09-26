В 3 сезоне 3 серии сериала «Детство Шелдона» Шелдон начинает ходить на лекции доктора Линклетера, который только и мечтает, чтобы сводить Кони на свидание. А Джорджи продает в школе всякие снеки, чтобы накопить на дорогой подарок для Вероники.