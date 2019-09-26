В 3 сезоне 12 серии сериала «Детство Шелдона» Пейдж тяжело переживает развод родителей, и мама отправляет ее на выходные к Куперам в надежде, что Шелдон благоприятно на нее повлияет. В то же время Джордж и Джорджи выясняют, кто в семье главный.