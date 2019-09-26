В 3 сезоне 1 серии сериала «Детство Шелдона» Кони переживает из-за Джона, которого пришлось поместить в клинику, а Мэри запрещает рассказывать Шелдону об этом. А Джорджи тем временем продумывает бизнес-план по перепродаже снежных шаров.