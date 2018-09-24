Во 2 сезоне 8 серии сериала «Детство Шелдона» Кони получает видеоигру за победу в боулинге, и вместе с Шелдоном они с головой уходят в игры. В то же время Джорджи начинает работать в автомастерской соседа, что сильно задевает чувства его отца.