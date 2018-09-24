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О чем cерия
Во 2 сезоне 3 серии сериала «Детство Шелдона», когда дочь-подросток знакомой Мэри погибла, вера Мэри сильно подкосилась. Сомневаясь, что на все воля божья, Мэри начинает странно себя вести, и забота о детях ложится на плечи Джорджа…
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