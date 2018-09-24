Во 2 сезоне 21 серии сериала «Детство Шелдона» пастора Джеффа бросает его молодая жена, и Мэри пытается его поддержать, не зная, как много он может плакать. Неожиданно пастор находит общий язык с Джорджи, у которого тоже проблемы с женским полом.