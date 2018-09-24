Во 2 сезоне 17 серии сериала «Детство Шелдона» Мэри думает, что снова беременна, и не понимает, рада этому или нет. А Шелдон решает научиться играть на музыкальном инструменте, чтобы, как Эйнштейну, музыка помогала ему в науке.