В 1 сезоне 9 серии сериала «Детство Шелдона» отец Шелдона просит его помочь Джорджи сдать тест. Шелдон старается подготовить старшего брата к контрольной и уже смиряется с тем, что это бессмысленно, как вдруг Джорджи получает четверку…