В 1 сезоне 8 серии сериала «Детство Шелдона» Мэри уговаривает Джорджа больше времени проводить с младшим сыном, например, на рыбалке. Шелдон вместо рыбалки выбирает поездку во Флориду, чтобы посмотреть на запуск космического шаттла.