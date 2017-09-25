В 1 сезоне 7 серии сериала «Детство Шелдона» бабуля Шелдона готовит безумно вкусную говяжью вырезку, тайна рецепта которой мучает Джорджа уже много лет. Кони решает подшутить над зятем во время ужина, тем самым начав войну между ними.